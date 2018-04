Mentre ancora l’eco della Corrireggio di mercoledì scorso, l’ormai abituale spettacolo di voci, di volti, di musica, di colori, creato dalla corsa podistica che è andato in scena sul Lungomare Italo Falcomatà, continua a rimbalzare attraverso i micro racconti e le emozioni dei partecipanti e i commenti di apprezzamento della gente, Legambiente si prepara alla kermesse di chiusura della trentaseiesima edizione Domenica 29 aprile infatti ci sarà alle ore 16,30 presso il Palazzo Alvaro in Piazza Italia sede della Città Metropolitana, la “cerimonia poco cerimonia” delle premiazioni. Un momento molto atteso e di coinvolgimento popolare. Oltre ai vincitori assoluti e delle varie categorie ne verranno scelti attraverso il sorteggio aperto a tutti coloro che andranno al salone di Palazzo Alvaro muniti di pettorali di gara attestante la partecipazione anche solo ad una parte della corsa – passeggiata. Un premio speciale verrà dato alle classi 1a F, 2a F, 5a F, 1a G del Liceo Classico “Tommaso Campanella” vincitrici del singolare torneo ecologico “Settegiorni di plastica”, settimana di raccolta differenziata dei rifiuti in plastica”, organizzata, nell’ambito delle iniziative della Corrireggio 2018, tramite la Consulta degli Studenti dell’Istituto, che ha visto impegnate le varie sezioni. La competizione, realizzata grazie al contributo del Coordinamento per l’Ambiente, Legambiente ed il gestore Avr (che ha fornito le buste necessarie per la raccolta e ritirato il materiale), è durata dal 14/04 al 21/04, concludendosi non a caso alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra, dedicata quest’anno proprio all’inquinamento da plastica. “L’iniziativa – ha spiegato Elenio Bolognese portavoce della Consulta – parte di un percorso, avviato insieme a Legambiente, durante la Settimana dello Studente con un dibattito riguardante le ecomafie, gli ecoreati e le navi dei veleni, presenta il chiaro obiettivo di sensibilizzare tutti noi (che dovremo essere la futura classe dirigente) circa le tematiche ambientali, la cura e l’attenzione verso il processo di riciclo e riuso dei materiali utilizzati”. La Giornata Mondiale della Terra dedicata alla plastica è stata una molla in più e una coincidenza colta al volo. Tutti i ragazzi del Liceo, con grande entusiasmo, spirito competitivo e passione, hanno conseguito risultati eccellenti: in particolare la sezione F, unitamente alla 1a G, è stata proclamata vincitrice, avendo raggiunto il risultato di nove sacchi di plastica raccolti, più della media generale che si aggira attorno ai cinque sacchi. Perciò, a coronamento del risultato ottenuto, la sezione vincitrice sarà premiata dalla Corrireggio per l’impegno profuso. Il tutto durante la cerimonia di Domenica 29 Aprile a Palazzo Alvaro. “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche – ha evidenziato Nicoletta Palladino, Presidente del Circolo Legambiente di Reggio Calabria, prendendo spunto dall’iniziativa – è diventata ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica. Tra i problemi specifici c’è quello dell’uso eccessivo dell’acqua in bottiglia di plastica. Lo dimostrano in piccolo proprio le bottigliette che hanno costituito la parte prevalente della plastica raccolta dagli studenti, ma anche le bottigliette disseminate a fine gara lungo il percorso della Corrireggio e da noi puntualmente raccolte.” Per dare dati più generali, ma molto indicativi, in Italia, in base ai dati elaborati da Legambiente, il 90-95% delle acque viene imbottigliato in contenitori di plastica e il 5-10% in contenitori in vetro: in pratica ogni anno vengono utilizzate tra i 7 e gli 8 miliardi di bottiglie di plastica. Numeri impressionanti anche rispetto agli impatti ambientali Per quanto riguarda i risultati sportivi dei partecipanti alla Corrireggio non competitiva ecco i nomi e le posizioni di un primo blocco di concorrenti:

Ordine Arrivo

Nome Cognome Anno Pettorale

1 Hassan Samouoi 1980 153

2 Alberto D’Angelo 1987 295

3 Diego Santoro 1980 1259

4 Federico Di Pietro 1998 1251

5 Maurizio Cento 1975 1663

6 Vincenzo Emili 1976 271

7 Antonino Giarmoleo 1973 151

8 Tiziano Raschillà 1993 1356

9 Antonio Morabito 1991 1111

10 Demetrio Luvarà 1985 1250

11 Giuseppe Spinelli 1960 1421

12 Pietro Mollica 1973 1443

13 Antonio Chilà 1990 319

14 Gaspare Schembri 1980 1668

15 Francesco Viglianisi 1967 1225

16 Giovanni Caridi 1987 1254

17 Juleman Konte Abubakar 1999 158

18 Ibrahim Tarawally 1995 157

19 Sane Famora 1997 159

20 Francesco Giunta 1975 1326

21 Fabio Cilione 1981 1669

22 Andrea Zolea 1988 1562

23 Stefano Russo 1973 152

24 Christian Autunno 1997 1120

25 Andrea Meduri 1988 1192

E per le donne:

Ordine

Arrivo Nome Cognome Anno Pettorale

42 Teresa Ioculano 1983 1224

53 Antonella Venticinque 1970 1711

89 Josephine Peltier 1989 1383

90 Veronica Rita Marino 2004 149

95 Maria Anna Badalamenti 1979 1446

117 Rita Gangemi 1962 1226

149 Florinda Richichi 1975 1253

172 Concetta Caravelli 1952 1123

176 Anna Barbaro 1985 190

186 Simona Ambusto 1987 155

193 Sandra Finesse 1976 3651

195 Domenica Familiari 1968 1161

203 Elisa Zumbo 1986 1647

205 Angela Perrone 1993 1268

206 Giusi Albano 1966 1392