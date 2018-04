Militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica hanno proceduto a due differenti sequestri di un ingente quantità di prodotto ittico sotto misura, rispettivamente di 205 kg e di 615 kg, pescato abusivamente nelle acque antistanti il litorale. Ai quattro autori delle violazioni è stata comminata una sanzione amministrativa per un totale di 50.000 euro. Il prodotto ittico sequestrato, a seguito di ispezione dei veterinari dell’Asp, che ne hanno attestato l’idoneità al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale della zona.