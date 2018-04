Una rissa tra quattro persone si è verificata questa mattina in Piazza Ercole a Tropea. Tutti e quattro sono stati arrestati e posti ai domiciliari. I responsabili della lite sono già stati in passato protagonisti di pesanti alterchi per via di un contenzioso tra due famiglie relativo alla proprietà di un bar. Quando il litigio è degenerato, alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Tropea. Giunti sul posto, i militari hanno calmato gli animi e portato tutti in caserma. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati i fratelli Antonio e Francesco Cortese, di 52 e 47 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, Francesco Pandullo, 52enne, ed il figlio Antonio di 21 anni. Tutti sono dovuti ricorrere alle cure mediche a causa delle ferite riportate.