TAURIANOVA – Domenica 29 aprile Piazza Italia sarà teatro dei Mercatini di Primavera, per una giornata dedicata all’artigianato, alla creatività, alla socialità e al divertimento. La manifestazione è promossa dal Comune di Taurianova e organizzata dall’Assessorato allo Sport, eventi cittadini di promozione, politiche giovanili e creatività giovanile, politiche per lo sviluppo del turismo, guidato da Raffaele Loprete, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova.

L’evento, che animerà il centro cittadino, prenderà il via con l’apertura degli stand della mostra mercato alle ore 10.30. Le attività si susseguiranno invece nella seconda parte della giornata: dalle ore 17.30 in programma “DJ Thon 2018” la maratona musicale di beneficenza coordinata dal dj Melo Nobile. Sempre dalle 17.30, al via gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, con Animazione e Truccabimbi a cura della Croce Rossa locale.

«Questa giornata dedicata all’artigianato e all’intrattenimento – afferma l’Assessore Raffaele Loprete – si inserisce in un più ampio progetto e intento dell’Amministrazione comunale di creare momenti di incontro tra i cittadini, animare la vita del centro cittadino e richiamare visitatori dai centri limitrofi, attraverso manifestazioni che puntino a valorizzare le risorse della città e offrire occasioni di svago a grandi e piccoli». Un appuntamento, dunque, da non perdere, nella cittadina della Piana, per celebrare la stagione più attesa dell’anno.