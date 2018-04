TAURIANOVA – Nuova azione amministrativa della maggioranza taurianovese guidata dal sindaco Fabio Scionti. Con l’obiettivo di risolvere una problematica che si protrae da decenni, sono stati stanziati dei fondi per i lavori di rifacimento di alcuni tratti di rete fognante nel centro abitato di Taurianova. L’impegno di spesa, quantificabile in 36 mila euro, consentirà dunque la sostituzione dei vecchi sistemi delle fogne presenti nel territorio.

Particolarmente soddisfatto della nuova misura messa in atto il Partito Democratico di Taurianova: «L’intento, nelle scelte che ogni giorno facciamo, è quello di effettuare lavori che possano essere definitivamente risolutivi delle problematiche varie del nostro territorio. Rispettosi dei procedimenti amministrativi, i lavori per gli interventi di sistemazione di alcuni tratti fognari del nostro territorio da decenni malfunzionanti, sollecitati da un atto di indirizzo dell’assessorato all’urbanistica, saranno consegnati il 2 maggio. Siamo assolutamente consapevoli dei bisogni primari dei cittadini e per questo lavoriamo perché si possa garantire pian piano a tutti quanti, eliminando un iniquo gap tra le diverse zone del paese, un servizio essenziale e funzionante. Sappiamo bene quanto necessario fosse mettere tra le priorità la situazione degli sversamenti, cosa che negli anni passati ha creato non pochi disagi a diverse famiglie. A piccoli passi continuiamo a lavorare soltanto nell’interesse dei cittadini».