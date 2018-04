Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri di Taurianova hanno arrestato Rocco Larosa, 38enne di Taurianova, per violazioni delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale e denunciato, in concorso con T.G., 69enne di Taurianova, per il tentato furto di numerosi limoni. In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un servizio di pattuglia svolto nei pressi della contrada Razzà di Terranova Sappo Minulio, hanno notato un’autovettura ferma sulla carreggiata con il cofano posteriore aperto e due uomini intenti a stiparvi sacchetti di plastica pieni.

Insospettiti da tale situazione i Carabinieri hanno proceduto al controllo verificando che i sacchetti contenevano oltre 150 kg di limoni appena trafugati da un vicino fondo agricolo di proprietà privata. Una volta condotti in caserma i militari hanno avuto modo di appurare che Larosa, oltre ad essersi reso responsabile, assieme al complice, del furto dei limoni – per il quale sono stati entrambi deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria – è altresì responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale a cui è sottoposto, e per questo è stato arrestato in flagranza di reato. I numerosi limoni sequestrati sono stati riconsegnati al legittimo proprietario del fondo agricolo e l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.