Natale SCULLARI (1913-1999)

– L’Ebanista intellettuale –

Nacqui a Radicena

il 2 gennaio del 1913

in vico Mileto sedici

da Vincenzo e Maria Stella Labate.

Conobbi da subito il male

la disperazione che si annidava

nell’animo dei diseredati

che stanziavano per un tozzo di pane

nell’antistante Duomo di Radicena

nel dolore e nello sfruttamento

del povero da sgherri

comandati da astuti padroni.

A metà degli anni ‘20

andai a Roma

dove imperversante il fascismo

mi iscrissi al Partito Socialista.

Frequentai molti intellettuali

quali Altiero Spinelli e Stefano D’Arrigo

che divennero miei sodali amici.

Su insistenza di mio fratello Giuseppe

– superbo scultore del legno –

mi iscrissi alla scuola di ebanisteria

acquisendo l’arte

alla quale si aggiunse

nelle botteghe romane

la passione per la politica.

Tornai a Radicena

dopo la caduta del Fascismo

ritrovando i braccianti emarginati

aiutandoli a identificarsi

nella democrazia delle opinioni

e nella libertà della ragione.

Amavo i libri

la loro essenza materica

il loro odore commisto

a ciò che di arcano

produce la scrittura

in essi contenuta.

Mi allontanai

in una fredda giornata di marzo

felice di aver cercato di dare

dignità ai miseri braccianti

contro la parola gratuita

che dona ciò che non ha

e promette quello

che non possiede.

Oggi la mite fiumara

scorre vicino al mio sepolcro

e borbottando

mi tiene compagnia.