Domenica 15 aprile si è insediata la sezione provinciale di Reggio Calabria il nuovo consiglio direttivo provinciale dell’AISM, composto da 9 candidati votati da 96 soci su 107. Un evento che non si verificava da anni, un vero cambiamento in associazione e, grazie all’impronta dei giovani associati, ha dato vita a questo cambiamento e, ad un movimento che, con ogni probabilità, andrà lontano e combatterà per le persone con sclerosi multipla!

I nove consiglieri, con la gentile collaborazione del Coordinatore Regionale-presidente della Sezione Di Vibo Valentia, Salvatore Lico e alla dottoressa e volontaria Francesca Martorana, hanno deciso le cariche che il

direttivo ricoprirà X il triennio 2018/2021:

PRESIDENTE – Sissy Facciolà

VICEPRESIDENTE – Carmen Romeo

TESORIERE – Francesca Tomasello

SEGRETARIO – Pamela Praticó

CONSIGLIERI – Donatella Cornero, Marina Albanese, Massimo Saffioti, Roberto Sergi,

Tea Fiorenza.

Le sfide della Sm si combattono una dopo d’altra e noi, le cambieremo assieme. Chi volesse aderire al nostro movimento associativo può contattare la sezione AISM provinciale di Reggio Calabria al 0965/44582….. saremo lieti di accoglierlo nella nostra famiglia!