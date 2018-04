«Di Maio pensa di poter imporre le sue scelte dicendo che lui è stato onesto con

Salvini che, invece, ha scelto il “cavaliere condannato”. Quello che Di Maio non

considera è che il Cavaliere è il leader dei moderati da sempre oltre che di Forza

Italia, partito storicamente protagonista di quella coalizione che gli elettori hanno

scelto e premiato con il voto del 4 marzo, rafforzato con la vittoria in Molise ed

in Friuli Venezia Giulia.

Tutti gli italiani sanno che il centrodestra ha radici solide e sane ed ha all’interno

leader e partiti legati da un matrimonio indissolubile come ha detto più volte il

Presidente Tajani. La nostra è una coalizione unita da 25 anni grazie all’ideatore

e promotore nonché leader da sempre di Forza Italia il Presidente Silvio Berlusconi

che nelle ultime elezioni ha dimostrato che dove va lui si vince. Nelle regioni dove

governiamo veniamo riconfermati con determinazione, e la Lombardia è il chiaro esempio.

Di contro, il M5S perde consensi dove amministra, vedi le elezioni politiche nei

collegi di Roma».

Il senatore commenta così il risultato ottenuto alle elezioni regionali in Friuli

Venezia Giulia che hanno visto trionfare il centrodestra.

«Oggi il M5S prende nel FVG il 7%, mentre Forza Italia ha raddoppiato lo stesso movimento.

I cittadini quando devono scegliere i loro amministratori e governatori scelgono

quelli del centrodestra. Le elezioni politiche del 4 marzo hanno premiato il centrodestra

che, a livello territoriale, si conferma sempre più forte e sempre più voluto dagli

italiani – ha concluso Siclari – A Di Maio lascio un solo messaggio: ha vinto la

democrazia che ha premiato la coalizione di centrodestra e i suoi leader con un programma

chiaro per un cambiamento vero fondato sul rilancio dell’economia del nostro paese

delle imprese e la lotta alla disoccupazione. Ha perso, caro Di Maio, la presunzione

di rilasciare attestati di legalità del M5S che ha solo offeso i leader della coalizione

che ha vinto le elezioni, offrendo solo insulti e un programma privo di contenuti

che non prevede alcun progetto per il rilancio del paese persino un falso reddito

di cittadinanza.

I cittadini, adesso, hanno le idee sempre più chiare perché alla vostra demagogia

è subentrata la vostra brama di potere che supera il bene comune»