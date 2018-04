TAURIANOVA – Il metano arriva nella frazioni di San Martino ed Amato. A parlarne, negli studi di “Approdonews”, il consigliere di maggioranza, con delega alla metanizzazione delle frazioni, Francesco De Marco. La trasmissione sarà visibile anche su Telemia nello spazio “60 Minuti News”, ore 19.00, in onda sul canale 85 DT. Il cosnsiglere si è soffermato sull’obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale e sulle tappe che porteranno l'”oro blu” nelle abitazioni di San Martino e successivamente in quelle di Amato. GUARDA IN ANTEPRIMA L’INTERVISTA.