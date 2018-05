Un uomo di 63 anni, Umberto Fiorillo, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Fiorillo era alla guida di un trattore e stava effettuando dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo di è ribaltato e lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 della postazione di Vibo Valentia e poco dopo è atterrata anche un’eliambulanza. Purtroppo, però, ogni tentativo di rianimare il sessantatreenne si è rivelato inutile. Indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato. La morte di Fiorillo, nel giorno della Primo Maggio dedicato quest’anno proprio alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, ha suscitato sgomento e sincero cordoglio nella frazione di Vibo Valentia dove l’uomo risiedeva.