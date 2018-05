La grande diffusione che sta ricevendo Instagram ha fatto aumentare i

tentativi di truffa connessi. A rilanciare l’attenzione sui rischi che si

possono correre se non si presta attenzione ai messaggi che possiamo

ricevere e che c’invitano falsamente a verificare l’account Instagram, è un

post

pubblicato oggi sulla

pagina Facebook “

Commissariato di PS On Line – Italia” con lo screenshoot di uno dei tipici

messaggi truffaldini che vengono trasmessi da hacker e truffatori telematici

con l’unica intenzione di accedere abusivamente ai nostri profili o

dispositivi. Come andiamo ripetendo noi dello “

Sportello dei Diritti”, sottolinea

Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione che tra le sue molteplici

attività si occupa anche di difendere i cittadini dai pericoli della rete,

bisogna prestare sempre la massima attenzione ad ogni comunicazione che

giunge sui nostri dispositivi, perché dietro ad un messaggio che invita a

controllare il proprio account si può nascondere un malintenzionato che è

pronto a sottrarre i nostri dati ed accedere abusivamente alla nostra vita

privata. È sempre bene ricordare che gli unici accessi sicuri ai social tra

cui Instagram sono solo tramite l’app o il sito ufficiali. Occhio, quindi,

ai messaggi come quello rilanciato dalla Polizia Postale per evitare di

cadere nella trappola.