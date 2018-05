di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – In campo domenica 6 Maggio 2018 per gli ultimi 90′ minuti, Paceco-Roccella, Palmese-Igea Virtus Barcellona, Ebolitana-Ercolanese e Cittanovese-Palazzolo.

QUI ROCCELLA, PUNTI 35 – Se il Roccella batte in trasferta i siciliani del Paceco già retrocessi, gli uomini del tecnico Giampà si salveranno matematicamente senza guardare i risultati delle altre squadre concorrenti. In caso di pari o sconfitta, Roccella salvo se perdono

Palmese e Palazzolo. Rispetto alla Palmese gli Jonici del Roccella (al momento) sono sotto nella differenza reti (di due goal) quindi un eventuale arrivo a parità di punti, la Palmese avrà la meglio.

QUI PALMESE, PUNTI 34 – Comunque vada, i neroverdi sono certi della disputa del Play-Out che giocheranno in casa al “Lopresti”. Esiste però una speranza di salvezza diretta perchè, nel caso di contemporanea vittoria contro l’Igea Virtus Barcellona a Palmi domenica ed anche della sconfitta dell’Ebolitana in casa contro l’Ercolanese, per gli uomini di mister Alessandro Pellicori sarà festa con la salvezza diretta. La Palmese si salverà direttamente anche se vince e il Roccella pareggia o perde.

ALTRA COMBINAZIONE – Se Roccella e Palmese perdono, il Palazzolo (punti 25) vince a Cittanova e l’Ebolitana (punti 29) pareggia in casa contro l’Ercolanese, allora entrambe le calabresi dovranno disputare i Play-Out in casa.