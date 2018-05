“Non passa giorno in cui l’aspirante premier pentastellato punito dagli

elettori anche nelle ultime consultazioni regionali, non giochi con il

futuro degli italiani. Capricci a colpi di tweet, ambizione smodata,

fallimentare politica dei due forni. Un approccio proprio della prima

repubblica portato avanti da chi si autoproclama leader della terza e

minaccia nuove elezioni che si rivelerebbero un ulteriore costo per i

cittadini e un boomerang per la credibilità della politica. Un modus

operandi spocchioso che tiene in ostaggio il Paese e lo condanna

all’instabilità. Un Paese che quotidianamente si scontra con la

drammaticità di problematiche come quelle del lavoro, dell’immigrazione, o

della ricostruzione delle aeree terremotate solo per citarne alcune. Di

stamani, la notizia dell’ennesima tragedia consumatasi con il suicidio di

un imprenditore della zona del cratere, lasciato solo a lottare contro il

muro di gomma della burocrazia e dell’inefficienza della gestione

post-sisma. Gli italiani meritano un governo autorevole che si occupi delle

emergenze, un governo espressione di quel centrodestra uscito vincitore

dalle elezioni dello scorso marzo. Piaccia o non piaccia all’On. Di Maio i

suoi interessi e quelli della sua parte politica non possono superare

quelli prioritari del Paese.” Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza

Italia.