di Sigfrido Parrello

PALMI – Di seguito riportiamo i provvedimenti disciplinari in riferimento alle gare giocate domenica 29 Aprile 2018 nel Campionato Nazionale di Serie D, Girone I, dove partecipa la Uesse Palmese 1912. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: ammende a Società: 1500 Euro alla Nocerina, 600 Euro al Roccella. Allenatori: una giornata di squalifica a Alessandro Pellicori (U.S.

Palmese 1912) e Giuseppe Anastasi (Palazzolo). Calciatori: due giornate di squalifica a Pecora (Ebolitana), una giornata di squalifica a Mascolo e Poziello (Ercolanese), Aloia e Tumminelli (Acireale), Biondo e Biondi (Igea Virtus), Di Peri (Paceco), De Luca (Gelbison).