Un aereo della Southwest Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa di un finestrino frantumato. Il volo WN957, partito da Chicago Midway e diretto a Newark, uno degli aeroporti dellarea metropolitana di New York, e stato dirottato su Cleveland in Ohio circa due ore dopo il decollo. Le foto pubblicate su Twitter mostrano un enorme buco sul finestrino. Per la Southwest Airlines si tratta del secondo incidente nelle ultime due settimane. Nell’ultimo è esploso un motore e una donna, Jennifer Riordan, 43 anni, ha perso la vita, dopo essere stata quasi risucchiata fuori dal finestrino, che è stato infranto da un frammento del motore esploso. Lennesimo incidente evidenzia Giovanni DAgata, presidente dello “Sportello dei Diritti ”, del genere che, forse, rende evidente che ci siano importanti problemi di manutenzione degli aerei.