L’Associazione Culturale Anassilaos apre il “Maggio dei Libri 2018” con un omaggio a Salvatore Di Giacomo (Napoli, 12 marzo 1860 – Napoli, 5 aprile 1934) che si terrà giovedì 3 maggio alle ore 126,45 presso la Villetta della Biblioteca Pietro De Nava. Tema dell’incontro, promosso congiuntamente con il Comune di Reggio Calabria e la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava”, sarà infatti “Salvatore Di Giacomo tra realismo e lirismo” che traduce uno degli aspetti fondamentali della sua vita e della sua arte.

Da un lato troviamo infatti un senso drammatico della vita e dell’esistenza che confluisce in alcune opere teatrali (“Assunta Spina”, del 1910, la più celebre, anche per la trasposizione cinematografica che ebbe Eleonora Duse come protagonista, ma anche “’O mese mariano”, del 1900 e “’O voto”) e nelle “Novelle napolitane” che ebbero la prefazione di Benedetto Croce (1914) dall’altro una capacità di stemperare la realtà quotidiana, anche quella più amara, della sua Napoli, nel tono elegiaco della sua poesia, una lirica di grandissimo livello che fa di Di Giacomo una delle voi più alte della poesia italiana dell’Ottocento anche se considerata, fino all’intervento critico di Croce, tutto sommato marginale perché composta in vernacolo.

Fu il critico napoletano a ribadire che la poesia è tale indipendentemente dalla lingua che il poeta utilizza. A introdurre il tema sarà la Prof.ssa Giuseppina De Felice, Responsabile Poesia Associazione Anassilaos. A parlare del grande poeta partenopeo, ingiustamente oggi dimenticato e certamente poco conosciuto dalle più giovani generazioni di lettori e poeti e pur meritevole di attenzione, sarà la Prof.ssa Francesca Neri.