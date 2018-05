“Il Dipartimento regionale Infrastrutture e Trasporti ha autorizzato specifico programma

per lo svolgimento di servizi a libero mercato di trasporto passeggeri su strada

per la linea Cariati- Catania e Cariati-Palermo: così come avevo preannunciato nelle

scorse settimane, il programma comprende esplicitamente la nuova istituzione fermata

di Sibari Autostazione”. È quanto dichiara il consigliere Bevacqua, il quale così

prosegue: “La possibilità della specifica effettuazione di servizi a libero mercato,

è conseguenza diretta dell’articolo 17 della legge regionale 35/2015 (Nuova legge

regionale sul trasporto pubblico locale), discussa e definita nel corso dell’ampio

lavoro condotto nella IV Commissione da me presieduta. L’istituzione della nuova

fermata scongiura insostenibili disagi per le comunità interessate che, altrimenti,

avrebbero visto seriamente compromesso l’esercizio concreto di un diritto alla mobilità

già notevolmente compresso in questi territori. L’interlocuzione avviata con l’assessore

Musmanno e il dirigente Pavone, che ringrazio per la consueta disponibilità, ha consentito

di acquisire le corrette informative in relazione alla necessità del percorso e di

evitare il manifestarsi di ulteriori criticità per l’Alto Ionio. La società autorizzata

allo svolgimento del servizio, la IAS Touring s.r.l, ha già trasmesso il programma

di esercizio, comprensivo di esatta localizzazione delle fermate e degli orari, unitamente

alle tariffe, alle pagine web di interesse e ai recapiti per informazioni e reclami,

in conformità ad apposito schema predisposto dal Settore regionale”. “Confido – conclude

Bevacqua – che la positiva risoluzione della questione, possa essere di giusto sollievo

per le legittime preoccupazioni che i cittadini fruitori avevano sollevato nei mesi

scorsi e che, in ragione dei doveri inerenti alle mie funzioni istituzionali, avevano

provveduto a far pervenire alla mia attenzione”.