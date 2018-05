La senatrice M5s Bianca Laura Granato, della commissione Istruzione, ha formalmente diffidato la preside dell’istituto scolastico Einaudi di Lamezia Terme (Cz), Rosanna Costantino, a rivedere un recente provvedimento di riassegnazione di docenti alle classi, al fine di «garantire ai minori interessati la necessaria continuità didattica». Nello specifico, la parlamentare ha chiesto l’intervento del Garante regionale dell’Infanzia, Antonio Marziale, che in proposito ha riscontrato, per quanto lo stesso ha riassunto in una nota stampa, «l’interruzione dell’attività educativa e didattica, disorientante per i ragazzi e pregiudizievole del processo di apprendimento e stabilità emotiva». Per la senatrice 5stelle, «la vicenda in questione è emblematica del fatto che non di rado la burocrazia scolastica ignora le esigenze formative dei minori e degli studenti più in generale, che dovrebbero essere al centro di tutte le scelte dei dirigenti». «Dalle sedi istituzionali occorre ribadire – sostiene la parlamentare M5s – che la scuola ha un ruolo essenziale per il futuro comune, pertanto non può prescindere, come pare sia avvenuto in questo caso, dalla considerazione dei bisogni degli allievi, che non possono subire decisioni irragionevoli». «Ringrazio il Garante regionale dell’Infanzia – conclude Granato – per la sensibilità e prontezza che ha mostrato ancora una volta, riscontrando una segnalazione del Movimento 5stelle in materia di tutela dei minori, troppo spesso dimenticati da chi ha responsabilità pubbliche di rilievo».