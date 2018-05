CATANZARO – In merito alla fase di completamento di

ricostruzione del Ponte sul fiume Savuto, gli uffici tecnici

responsabili della Provincia di Catanzaro, rispondendo a più

sollecitazioni provenienti da cittadine e rappresentanti delle

associazioni produttive, rendono noto che sono state avviate le

procedure che porteranno alla pubblicazione entro pochi giorni del bando

di gara per l’affidamento dei lavori. Sono stati, infatti, ultimati i

necessari adempimenti tecnico-amministrativi relativi ad adeguamenti

tecnici e strutturali.

Il responsabile unico del procedimento, infatti, ha trasmesso anche

l’attesa autorizzazione sismica relativa al progetto riguardante la

ricostruzione del Viadotto sul fiume Savuto sulla Strada provinciale

163/1 per come previsto dalla legge.

L’importante infrastruttura è stata prima danneggiata dall’alluvione del

2006 e quindi trascinata a valle dall’impeto della piena nel 2008. C’è

da ricordare che la Regione Calabria – ente competente alla messa in

sicurezza del fiume – per la ricostruzione del ponte aveva messo a

disposizione ingenti risorse, assottigliate nel corso degli anni dai 6

milioni a disposizione nel 2011 fino agli attuali 2 milioni e mezzo

attuali. La Provincia di Catanzaro ha stanziato in bilancio ulteriori

cinquecento mila euro, che si aggiungono ai 500 mila euro individuati

nei fondi gestiti dalla Protezione civile. Si arriva, quindi, alla

pubblicazione del bando dopo i necessari adempimenti

tecnico-amministrativi relativi ad adeguamenti tecnici e strutturali.