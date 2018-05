“Ho partecipato stamattina a Catanzaro, presso il Dipartimento Lavori Pubblici, all’incontro

da me richiesto con l’assessore Musmanno e i vertici Anas per affrontare il problema

della percorribilità della statale tirrenica 18, con particolare riferimento al tratto

sito in località Principessa di Campora San Giovanni, rispetto al quale avevo ricevuto

lettera aperta da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio,

del turismo, dei servizi e del comparto edile ed industria del comprensorio del basso

tirreno cosentino “. È quanto dichiara il consigliere Bevacqua, il quale così prosegue:

“Ringraziando l’assessore per la sensibilità manifestata nel pronto recepimento della

mia richiesta e il presidente Oliverio per il suo prezioso interessamento, voglio

esprimere la mia soddisfazione per l’esito dell’incontro, dal quale è emersa una

soluzione immediata per la rimozione dell’inconveniente derivante dalla presenza

dell’impianto semaforico e della circolazione a senso unico alternato: così come

garantito dai responsabili dei dipartimenti interessati, i lavori partiranno la prossima

settimana e si concluderanno sicuramente prima dell’ inizio della stagione estiva”.

“I responsabili Anas presenti, il capo dipartimento Calabria, ing. Ferrara, e il

responsabile dell’area compartimentale viabilità, ing. Molidoro – continua Bevacqua

– oltre a definire l’operatività per la manutenzione ordinaria del tratto interessato,

hanno espresso la loro piena disponibilità per un’analisi complessiva delle problematiche

relative alla percorribilità inerente l’intera statale 18. A questo proposito, la

Regione sta mettendo in campo una serie cospicua di interventi, alcuni già in fase

di cantierizzazione, che interesseranno anche l’essenziale ripascimento della costa,

colpita dai recenti eventi di mareggiata”. “Da parte mia – conclude Bevacqua – provvederò

a inserire nella prossima seduta della Commissione Ambiente e Territorio, da me presieduta,

una serie di audizioni organiche che, con l’opportuno e necessario coinvolgimento

del Comune di Amantea, possano delineare il quadro complessivo delle azioni sinergiche

occorrenti all’implementazione completa delle soluzioni prospettate”.