Borgia, il sindaco commenta il Consiglio comunale

BORGIA – Dichiarazione del sindaco di Borgia, Elisabeth

Sacco, in merito alla riunione del Consiglio comunale di lunedì 30 aprile*

“I fatti sono ostinati”, diceva qualcuno. Ma la caparbietà di chi continua

a travisarli a proprio uso e consumo pseudo-politico, con la fortuna di

poter contare su megafoni distorti, a volte sembra avere la meglio. Per

questo ci tocca intervenire brevemente per ripristinare la verità dei

fatti, prima di tutto per rispetto alla comunità di Borgia che non solo

merita, ma ha diritto, ad avere di fronte amministratori corretti e

responsabili. La seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 aprile era

convocata con un unico punto all’ordine del giorno: l’approvazione del

rendiconto di gestione. L’opposizione ha avuto tutto il tempo necessario a

chiedere incartamenti, documenti, provvedimenti e avanzare propri rilievi,

ma ha aspettato la mattina stessa della riunione del consesso per inscenare

la solita pantomima di ‘democrazia negata’. Atteggiamento infantile e poco

responsabile condotto anche in aula quando l’opposizione piuttosto che

discutere dell’argomento all’ordine del giorno ha deviato l’attenzione

sulla questione del bando rifiuti e dell’uso delle risorse ad esso

destinando, dando plastica dimostrazione di non aver ancora capito granché.

Avrebbero, quindi, fatto bene ad accogliere la disponibilità del sindaco di

chiamare immediatamente il tecnico che affianca il responsabile del

procedimento, pronto ad arrivare in aula dalla stanza a fianco per dare

tutte le spiegazioni tecniche. Davanti il diniego dell’opposizione e

l’insistenza nell’atteggiamento immotivatamente ostile ho preferito

abbandonare l’aula per non continuare nella più bassa rappresentazione

dell’attività amministrativa che un gruppo consiliare possa dare, mancando

di rispetto alle istituzioni e alla comunità. Le nostre porte restano

sempre aperte, siamo pronti a dare spiegazioni, approfondire, chiarire,

raccogliere contributi: la responsabilità e il torto è di chi non varca la

soglia del Comune per lavorare nell’interesse pubblico.

Il sindaco

*Elisabeth Sacco