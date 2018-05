Si terrà sabato 5 e domenica 6 Maggio la raccolta alimentare, promossa dal circoli ‘Identità Nazionale’ di Fratelli d’Italia, a sostegno delle famiglie lametine in difficoltà. Puntualmente un fine settimana al mese la nostra iniziativa che sta dando sollievo a quei lametini colpiti dalla crisi e dimenticati da uno Stato sempre più sordo e indifferente dei bisogni dei suoi cittadini. I nostri volontari si occuperanno di raccogliere generi alimentari a lunga conservazione presso il supermercato “La Piazza” in via Cristoforo Colombo e l’ Agora’ di via Basilio Sposato. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare con donazioni di beni alimentari di prima necessità quali pasta, farina, zucchero, sale, alimenti in scatola e latte a lunga conservazione. Ognuno, con un piccolo contributo, può donare un sorriso a chi sta meno bene. Il cibo raccolto verrà destinato ad un centinaio di famiglie che hanno documentato la loro situazione di difficoltà economica.

Fratelli d’Italia

Circolo Identità Nazionale