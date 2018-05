Questa mattina, come comunicato in un post sulla pagina Facebook del Comune di Taurianova, l’amministrazione locale ha fatto visita nelle scuole cittadine per incontrare gli studenti e consegnare loro le borracce con il logo “Meno Rifiuti”, a conclusione del progetto didattico di educazione ambientale coordinato dagli Operatori per la corretta gestione dei rifiuti.

Questo il commento degli esponenti della maggioranza taurianovese: “I piccoli cittadini di Taurianova potranno da oggi contribuire con il loro esempio alla riduzione del consumo di acqua in bottiglia, usufruendo in modo gratuito dell’acqua di rete, distribuita dall’ente, tramite fontanelli pubblici di alta qualità installati presso gli istituiti scolastici e tramite le case dell’acqua installate nel territorio comunale”.

“Il progetto “Meno Rifiuti. Taurianova verso rifiuti zero” – promosso dal Comune di Taurianova e finanziato dal Ministero dell’Ambiente -, conclude il messaggio social del governo cittadino, segna dunque un’altra importante tappa dell’ampio ventaglio di azioni e attività innovative – poste in essere dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti – con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, il riciclo dei materiali e ridurre il rifiuto indifferenziato”.

LE FOTO DELL’INIZIATIVA