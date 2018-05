Si svolgerà domattina, alle 10, nella sala consiliare del Comune di Maropati, un incontro incentrato sulle attività svolte all’interno centro diurno Alzheimer “Rivivere Insieme”. Dopo i saluti istituzionali dei sindaci di Maropati e Polistena, Fiorenzo Silvestro e Michele Tripodi, lo psichiatra Giuseppe Calandruccio, direttore della struttura, impegnato da anni nel territorio taurianovese, illustrerà i vari servizi di assistenza offerti per migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie neurodegenerative. Il convegno sarà arricchito dal contributo della sociologa Antonietta Condoluci, dalla dottoressa Maria Carmela Condoluci e dalle psicologhe Alessandra Berrica e Agnese Politanò. L’iniziativa con gli operatori del settore sarà utile per approfondire la discussione sulle terapie da mettere in campo nel contrasto all’Alzheimer.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO