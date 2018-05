La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per l’ex sindaco di Siderno, Alessandro Figliomeni. L’ex primo cittadino fu coinvolto, insieme ad un’altra cinquantina di persone, nell’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria “Recupero”, condotta nel dicembre del 2010 nei confronti di presunti esponenti della cosca dei Commisso. Il fermo dell’ex sindaco fu eseguito dopo che i magistrati della Dda di Reggio Calabria scoprirono dalle intercettazioni che l’esponente politico stava per partire per l’Australia. L’accusa per l’ex sindaco è associazione mafiosa. Figliomeni avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell’ambito dell’organizzazione criminale.