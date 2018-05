«È fondamentale che il prossimo Governo prenda a cuore il Sud». Lo ha dichiarato il senatore Marco Siclari, unico del centrodestra eletto in quota Forza Italia all’uninominale in tutto il sud Italia e Isole. “Guardando al futuro rilancio del Meridione è necessario investire al Sud utilizzando soprattutto i fondi europei”.

“Anche per questa ragione vi è la necessità di dare subito un Governo al Paese, che sia autorevole in Europa in grado di rafforzare la posizione dell’Italia in Europa ed evitare di perdere i fondi destinati proprio al nostro Paese e che sono fondamentali sia il rilancio del Meridione sia per creare l’occupazione che manca, così come affermato dal Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

Serve, da subito, al nostro Paese – ha concluso Siclari – un Governo che dia soluzioni alle emergenze dal rilancio dell’economia riducendo le tasse, alla sicurezza dei cittadini bloccando l’immigrazione clandestina al problema della povertà aiutando i più bisognosi così come previsto nel programma de centrodestra che è stato il programma più votato dagli italiani e che ha visto la nostra coalizione vincere le elezioni.”