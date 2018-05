Padre e figlia sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sulla strada che dalla frazione San Martino porta al quadrivio di San Bartolo. L’uomo, C.S., di 41 anni, secondo quanto appurato dai sanitari del 118 intervenuti in seguito all’impatto, ha riportato diverse ferite, mentre la situazione della figlia diciassettenne, I.S., sarebbe più grave, con probabile emorragia interna. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Polistena da due ambulanze provenienti da Polistena e Gioia Tauro. La moto sulla quale viaggiavano padre e figlia, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe stata tamponata da una macchina che stava per entrare nel cancello della propria abitazione. La ragazza, data la gravità delle sue condizioni, è stata trasportata d’urgenza a Reggio Calabria. E’ in prognosi riservata.