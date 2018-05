TAURIANOVA – Nella giornata di domani, dalle 9.30, i soci della Pro loco “Taurianova nel Cuore”, in attesa di dare inizio alle attività della terza edizione dell’Infiorata, hanno organizzato un’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Taurianova e la Fondazione Telethon, che si svolgerà nella centralissima Piazza Italia a Taurianova, improntata sulla solidarietà. La squadra dell’associazione locale sarà infatti in prima linea per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare. L’evento prevede la distribuzione di Cuori di biscotto, cui sarà abbinato in omaggio un biglietto della riffa dell’Infiorata dopo l’acquisto, il cui fine è quello di sensibilizzare la popolazione di Taurianova sull’importanza di condurre una battaglia comune per agevolare la diffusione di strumenti che possano contrastare l’insorgere di gravi patologie.