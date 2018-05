Anas comunica che, a causa della presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 310, sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è provvisoriamente bloccato tra Lamezia Terme e Falerna, in direzione nord.

Il personale di Anas e le squadre dei Vigili del Fuoco sono già sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.



NOTA VIGILI DEL FUOCO

ore 8.10 Squadre del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute

sull’autostrada del mediterraneo A2 nelle vicinanze dello svincolo per

Falerna (CZ) per incendio autoarticolato.

L’automezzo che tansitava in direzione Cosenza, per cause in corso di

accertamento, veniva interessato da un incendio.

Il conducente, accortosi di quanto accadeva, prontamente accostava

l’automezzo sul bordo della carreggiata ed abbandonava lo stesso prima che

le fiamme si propagassero all’interno della cabina guida.

Tre automezzi e 10 unità vigilfuoco hanno operato per circa un’ora per

domare il rogo.

Sul posto la Polizia Stradale del COA che provvedeva alla chiusura

temporanea della tratta autostradale.

Attualmente la stessa è stata riaperta su unica corsia.

Disagi per la viabilità. Non risultano danni a persone.