Il costante impegno della task force insediata dal Prefetto di Reggio Calabria e coordinata sul campo dal Questore Raffaele Grassi per contrastare il fenomeno delle “vacche sacre” continua a produrre efficaci risultati, mai ottenuti finora, in merito ad una problematica che si trascina da quaranta anni.

E’ il chiaro segnale che le sinergie tra i vari enti, create su impulso del Prefetto, stanno risultando vincenti rispetto alla ormai irrinunciabile richiesta di interventi drastici proveniente dalle comunità interessate.

Si è resa così concretamente l’idea che è possibile ripristinare il circuito della legalità anche in un contesto multiproblematico come il territorio della Piana di Gioia Tauro.

La cattura, ed il successivo abbattimento per ragioni igienico-sanitarie, di molti capi di bestiame vagante testimonia che la presenza dello Stato, nelle sue varie articolazioni, non è venuta meno nell’indifferibile esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

Il lavoro congiunto di Prefettura, Ente Parco d’Aspromonte e Sindaci dei Comuni interessati dall’emergenza costituisce una chiara e ferma risposta che rappresenta un evidente indice della decisa azione delle istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata.

L’azione annunciata da S. E. il Prefetto nella riunione del Comitato provinciale per la sicurezza tenutosi a Cittanova si è rivelata decisiva per debellare un fenomeno che sempre più stava minando l’autorità delle istituzioni ed attentava fortemente a valori imprescindibili quali il rispetto della legalità.

Per questi motivi il Sindaco Cosentino intende ringraziare fervidamente il Prefetto di Reggio Calabria per aver messo in campo tutte le forze necessarie e quindi il Questore Grassi per il suo impegno quotidiano, il Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte ed i Sindaci dell’area interessata, nonché tutti gli altri soggetti ed enti a vario titolo coinvolti nelle operazioni in corso.

Un ringraziamento particolare al dott. Montanaro, neo Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Cittanova, per l’intelligente e fattivo contributo che sta portando in tutte le attività di competenza del suo Ufficio.