Letterio CLEMENTE (1923-1943)

– Il Soldato –

Nacqui a Radicena

il 1 gennaio del 1923.

Ero un ragazzo di pianura

abituato alla fame, al freddo, alla fatica

ma anche alla libertà

dei grandi spazi.

Mi sentivo serrato

in quella bruma pianigiana

dall’orizzonte piatto ed umido

che non permetteva

allo sguardo di perdersi.

Partendo all’alba

quel mattino del 1941

mi arruolai

per proteggere non so cosa

ma per sopravvivere dalla fame.

Partii da Napoli per l’Albania

e da Valona raggiunsi

il 14° Reggimento Fanteria

mobilitato nella zona di guerra

sui capisaldi di Chiaf e Chiciocut.

Nella regione centrale della Tessaglia

nelle ultime cruenti battaglie

per la Divisione Pinerolo

il 2 luglio del 1943

una pallottola mi cercò

e mi colpì, vigliaccamente.

Sacrificai la mia giovane esistenza

per la grandezza

di una patria avara

che dimentica le mie spoglie

nel sacrario militare

dei caduti dell’Oltremare di Bari.

Dalla guerra ho capito

che il mondo

è la memoria del male

il tormento inconscio

a cui Dio espone

la traccia di ciò che ha rifiutato.