Gianfranco Morabito e Carmelo Lufrano eletti nel direttivo nazionale del siulp

La conclusione della stagione congressuale del Siulp si è finalizzata con un importante riconoscimento per la Calabria. Infatti, durante la celebrazione dell’8 congresso, a Roma, oltre la riconferma alla carica di segretario generale di Felice Romano, sono stati eletti all’interno del direttivo nazionale Carmelo Lufrano e Gianfranco Morabito, attuale segretario generale provinciale catanzarese. Farà parte del consiglio generale nazionale del anche il collega Claudio Nigro.

Vari i temi affrontati durante il congresso tra i quali la necessità di porre al centro delle strategie del sistema la sicurezza del Paese e valorizzare l’eccezionale capitale umano della Polizia di Stato con importanti investimenti in formazione del personale, non disgiunti dagli opportuni adeguamenti retributivi, il reimpiego e l’ottimizzazione dei beni confiscati (il cui valore stimato é pari all’incirca a 32 miliardi di euro), l’esigenza di superare le logiche meramente ragionieristiche, che considerano le spese per la sicurezza alla stessa stregua di qualsiasi altra uscita di bilancio per approdare ad una nuova prospettiva che porti a qualificarle come imprescindibile presupposto per lo sviluppo economico e sociale. Questo è stato, in effetti, il filo conduttore del dibattito svoltosi nell’ambito della tavola rotonda “La sicurezza motore per lo sviluppo del futuro: quale futuro per la sicurezza?”, alla quale hanno preso parte i rappresentanti di tutti gli schieramenti politici, nonché la segretaria generale della Cisl ,Annamaria Furlan.

Franco Gabrielli, capo della Polizia, ha espresso un sentito apprezzamento per la capacità dimostrata dal Siulp, per aver saputo coniugare l’interesse generale della sicurezza del Paese con la tutela dei diritti dei propri rappresentati. Nel ribadire l’esigenza di consolidare il già ottimale livello del controllo del territorio, reso possibile anche dalla preparazione degli operatori, Gabrielli ha garantito anche il suo personale impegno per sollecitare assunzioni straordinarie di personale tale da consentire in tempo utile il reintegro delle decine di migliaia di poliziotti che andranno in pensione nei prossimi anni.

Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha elogiato le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il loro instancabile impegno che ha garantito la sicurezza nel Paese e ha ribadito che proprio la sicurezza è il requisito per qualunque ipotesi di sviluppo, e che quindi ogni spesa fatta per la sicurezza è un investimento per il futuro. Il dibattito congressuale è, infine, stato arricchito dal contributo di Annamaria Furlan, che nel ribadire l’insostituibile vincolo ideale che lega da sempre il Siulp alla Cisl, ha fatto propria la tesi del Siulp secondo la quale al clima generale di insicurezza del Paese occorre rispondere con una cultura di rispetto delle istituzioni declinando il concetto di sicurezza attribuendole una più generale valenza sociale, in luogo della tradizionale concezione militaristica.

Gianfranco Morabito, dopo la nomina ha inteso ringraziare tutti i suoi collaboratori: «Per la serietà e costanza nello svolgimento dell’attività sindacale che ha consentito di raggiungere una rappresentatività in ambito provinciale di ben oltre il 42% della forza sindacalizzata, con un numero di associati oramai superiore alla storica soglia dei 300 iscritti. In un momento storico come questo in cui vi è difficoltà di individuare punti di riferimento certi, con un’amministrazione praticamente alla deriva e con la nascita di una organizzazione sindacale al giorno dove l’autoreferenzialismo è la stella polare, questo rilevante dato numerico di nuovi iscritti al Siulp Catanzaro, ha un significato di enorme valore che non può essere sottaciuto. Sono numeri che ci responsabilizzano maggiormente, spronandoci a fare di più e meglio. La nostra presenza del direttivo nazionale ci permetterà di sottoporre all’attenzione del Dipartimento le numerose problematiche che affliggono la categoria nella provincia catanzarese, non ultima quella riguardante la possibilità di istituire un Reparto Mobile nella città capoluogo di Regione»