CATANZARO «È stato firmato nel pomeriggio di sabato, in Cittadella regionale, un importante Accordo di programma tra Regione e Afam (il sistema per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica regionale) per la valorizzazione e lo sviluppo dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in Calabria». È quanto comunica, in una nota, l’ufficio stampa della giunta regionale che segnala come a sottoscrivere l’atto sono stati il presidente Mario Oliverio ed i rappresentanti dei conservatori

“Stanislao Giacomantonio”, “Fausto Torrefranca “, “Francesco Cilea”, dell’Istituto musicale “P. I. Tchaicovski” , delle Accademie delle Belle Arti statali di Catanzaro e Reggio Calabria, dell’Accademia “Fidia”.

«La definizione e l’attuazione di un programma organico – è scritto nel comunicato – per l’innalzamento dei livelli di competenza, di partecipazione e di successo formativo, la sperimentazione di modelli di valutazione delle competenze acquisite, il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore, l’ammodernamento delle sedi didattiche, le finalità individuate nell’accordo. Le risorse da impiegare afferiscono al Por Calabria Fse e Fesr 2014/2020, al Programma di Azione e coesione complementare alla Programmazione europea 2014/2020».

«Annetto grande importanza – ha detto il presidente Oliverio in occasione della sigla – al protocollo oggi firmato che va a creare le condizioni per un allargamento delle opportunità per i nostri giovani. Stiamo investendo per la cultura, ma soprattutto perché i nostri giovani possano avere ed essere messi nelle condizioni di pari opportunità di altre realtà».

«Abbiamo sottoscritto un protocollo con le università calabresi, oggi con il sistema Afam – ha sottolineato il governatore – e scelto di destinare 128 milioni di euro, risorse cui vanno aggiunte le iniziative che stiamo sostenendo attraverso appositi bandi. La nostra principale direzione è quella di garantire il diritto allo studio».

E a questo proposito Oliverio ha sottolineato come sia «la prima volta nella storia del diritto allo studio universitario della Calabria che si raggiunge questo risultato con il completo soddisfacimento delle richieste, grazie al nostro investimento, che, per di più, ha consentito alle università stesse di invertire un trend».

«Una seconda linea adottata – ha detto ancora il presidente della Regione – con destinazione di fondi, è quella del rafforzamento della dotazione infrastrutturale delle università ed in direzione della ricerca. C’è un allargamento del ventaglio delle opportunità grazie all’investimento sull’alta formazione. In questo quadro – ha concluso – abbiamo voluto tenere dentro tutto il sistema e non limitarci alle sole università. Il tavolo di oggi, con la presenza di istituti che hanno una importante funzione, chiude il cerchio».

«Ad introdurre l’incontro che ha preceduto la firma – conclude la nota -, la dirigente regionale del Settore Alta Formazione e Università, Maria Antonella Cauteruccio, che ha sottolineato come con la sottoscrizione parta il protocollo complessivo di “Calabria alta formazione”, programma che mette insieme tutte le risorse per l’alta formazione, coinvolgendo le realtà interessate nella definizione di progetti utili allo scopo di rafforzarla. Grande soddisfazione è stata espressa da tutti gli istituti presenti i cui rappresentanti hanno voluto rimarcare l’importanza del protocollo che raggiunge un risultato storico».

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria, Cettina Nicolosi, la quale ha affermato: “Le nostre aspirazioni, sulla formazione musicale delle nostre e future generazioni, corrispondono a ciò che istituzioni ed associazioni vogliono realizzare, affinché la cultura giri per tutti i 360 gradi”.