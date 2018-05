di Domenico Ciano

Si terrà domani, nella città di Varapodio, nell’ex scuola media di via Alessandro Manzoni, la 6˚ mostra canina. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 al 20 maggio, fino alle 11, e il costo dell’iscrizione è di 15euro. Sarà inoltre allestito uno stand per la vendita di bevande e cibo. Subito dopo le iscrizioni, avrà inizio la mostra con i primi cani divisi in categorie, che si esibiranno fino alle ore 12.30; dopo la gara ci sarà la pausa pranzo. Nel primo pomeriggio, alle 15, si ripartirà con la mostra. Le categorie di cani ammesse alla competizione sono: Meticcio, Puppy, Giovani, Libera, Veterani. La conclusione sarà impreziosita dallo speciale “Terrier più Best Show” nel quale verrà aggiudicato il miglior cane della giornata dal giudice Carmelo Ramiro.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO