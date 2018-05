Sarà nuovamente il Basketball Lamezia il team a provare il salto verso la serie B del basket nazionale.

I giallo-blu sono nuovamente i campioni di Calabria all’interno del massimo campionato regionale.

La C Silver sorride, al termine della fase PlayOff al quintetto allenato da Coach Damiano Ragusa.

Sul finire di una tribolata stagione tra problemi gestionali e sofferenze dovute all’allarme impianti che sta penalizzando più del dovuto la città di Lamezia, Capitan Rubino e compagni sono riusciti ugualmente nell’intento di posizionarsi al primo posto nel ranking, battere il Nuovo Basket Soverato nella serie PlayOff con un secco tre a zero per poi dedicarsi alla finalissima regionale.

I giallo-blu, come accadde nella passata stagione hanno vinto il titolo al PalaBotteghelle di Reggio Calabria vincendo la serie in tre gare contro la Barbecue Vis.

Il roster calabrese giocherà il primo spareggio contro la rappresentante d’Abruzzo domenica 27 maggio 2018 provando a ripetere la strepitosa cavalcata della passata stagione terminata all’ultimo e fatale canestro sbagliato in quel di Fabriano.

In caso di vittoria della compagine lametina, la rappresentante regionale sfiderà le compagini qualificate per il raggruppamento C in campo neutro giocando con la squadra leader della Campania e la seconda franchigia classificata della regione Marche.

Un cammino tutto da seguire che è appena iniziato con la bella vittoria nel campionato regionale.

Organigramma Societario

Presidente : Carmelo Pisani

Presidente : Massimo Serrao

V. Presidente : Bruno Grande

Direttore Generale: Bruno Bertucci

Dir. Sportivo : Nando Fusto

Resp. Sett. Giovanile : Roberto Petronio

Resp. Comunicazione : Danilo Cirelli

Fotografo Ufficiale : Salvatore Torcasio

Staff Tecnico-Medico Prima squadra :

Coach: Damiano Ragusa

Ass. Coach : Massimo De Summa

Ass. Coach: Giuseppe Adone

Prep. Fisico : Alessandro Mascaro

Medico Sociale : Francesco Cugnetto

Medico Sociale : Francesco Martillotti

MassoFisioterapista : Domenico Gatto

Roster :

Playmaker Rodrigo Monier

Playmaker Stefano Marisi

Playmaker – Guardia Bruno Rappoccio

Guardia Giovanni Ragusa

Guardia Lorenzo Giuliano

Guardia Federico Meliadò

Guardia – Ala Fabio Cuccarese

Ala Gennaro Rubino

Ala Franco Gaetano

Ala Alfredo Lazzarotti

Ala – Pivot Animo Fragiacomo

Pivot Leandro Faranna

Pivot Alessandro Saladino

Pivot Giuseppe Serra