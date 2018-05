Ecco il componimento “Mattinata” di Gabriele D’Annunzio, con il link per visualizzare il video con l’esecuzione musicale del brano: https://www.youtube.com/watch?v=9dLoMSBEVOM di Camillo Berardi.

“MATTINATA”

Versi di Gabriele D’Annunzio

Musica di Camillo Berardi

Immagini e video di Luciano Dionisi.

Nella vita avventurosa di Gabriele D’Annunzio, priva di complessi e inibizioni, non sono mancati momenti di spiritualità e la toccante poesia “Mattinata” ne è un chiaro esempio.

La musica composta da Camillo Berardi e il video realizzato con le suggestive foto di Luciano Dionisi, sposano coerentemente la dolcezza di questo toccante componimento che manifesta patentemente la straordinaria ricchezza interiore del grande poeta abruzzese. Ecco il link per

ascoltare il componimento musicale in un video: https://www.youtube.com/watch?v=9dLoMSBEVOM

Spandono le campane a la prim’alba l’Ave.Spandono questa mane un suon grave e soavele

campane lontane. Nivea come nevela nebbia copre il mare.Fluttua lieve lieve:è rosea,

scompare. Bocca d’oro la beve.E neve e rose ed oroil mattin fresco mesce.Un alto inno

sonoro fanno, come il dì cresce,onde e campane in coro.Salve, Janua coeli!Co ‘l dì

la nostra Bellafuor de’ sogni e de’ velibalza. Ave maris stella!Salve, Regina coeli!