In occasione del 9 maggio, giorno in cui in tutti gli Stati dell’Unione si celebra la giornata dell’Europa, che ricorda la Dichiarazione di Schuman, rilasciata nel 1950 dall’allora Ministro degli Esteri francese, considerata come il primo discorso politico ufficiale su una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa e che diede inizio al processo di integrazione europea, il Presidente del Consiglio comunale di Palmi, Salvatore Celi, insieme al Sindaco della Città, Giuseppe Ranuccio hanno organizzato la “Festa dell’Europa” a Palmi, che si terrà il 9 maggio presso la Villa comunale Mazzini (in caso di pioggia, l’evento si sposterà presso la Sala Consiliare del Comune di Palmi).

Il Sindaco Ranuccio dichiara: “Dopo oltre un lustro, a Palmi si torna a celebrare la “Festa dell’Europa”, sintomo di come questa Amministrazione pone al centro della propria azione amministrativa i principi dell’Unione. La tematica di quest’anno sarà “I Giovani e l’Europa”, dove i protagonisti saranno i ragazzi”. Difatti, Grazie al supporto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Wladimiro Maisano, l’evento vede come protagoniste le classi III e IV dei due licei cittadini: Liceo Pizi e Liceo Alvaro. La collaborazione dell’Assessore alle Politiche comunitarie, Consuelo Nava, permetterà di incentrare la discussione sulla programmazione dell’Unione ed i giovani.

Oltre al Sindaco della Città di Palmi, Giuseppe Ranuccio ed ai due assessori, Nava e Maisano, porterà i propri saluti l’On. Armando Veneto, già Europarlamentare.

Interverranno inoltre: Claudio Di Maio, docente di Diritto e Politiche dell’UE dell’Università di Roma 3, che tratterà il tema “I Giovani e la cittadinanza europea; Alberto De Capua, protettore delegato per l’orientamento dell’Università di Reggio Calabria che si occuperà di “Giovani e l’Erasmus”; Giuseppe Campisi, funzionario Regione Calabria che esporrà l’argomento relativo ai “Giovani e le politiche attive in Calabria”; Giancarlo Catanea e Pasquale Siciliano, Presidente e Segretario dell’Associazione Just for Europe, che esporranno ai giovani le opportunità di finanziamento europee.

Questo incontro segue quello organizzato qualche mese fa, sempre dalla Presidenza del Consiglio, sul Rosatellum Bis. Il Presidente Celi: “Continua il percorso di partecipazione politica che la Presidenza ha inteso intraprendere al fine di riavvicinare i cittadini alla vita politica che li circonda. Con il Sindaco, abbiamo voluto fortemente questo evento per riportare il concetto di Europa a Palmi, ponendo al centro i ragazzi ed informandoli delle opportunità che offre l’Unione, nella speranza di coltivare i valori ed i principi europei tra i nostri giovani.”