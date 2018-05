Si intitola “Il primo caso dell’Ispettore Morandi”, la prima fatica letteraria di Domenico Maio, ingegnere di Taurianova, che vive e lavora a Roma. Uscito in libreria e sugli store on line lo scorso 30 aprile, il romanzo verrà presentato nella città natale di Maio, il prossimo 19 maggio, alle 16.30, al Centro agroalimentare, nell’ambito della manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale, “Taurianova Legge”. Presente per l’occasione, il giornalista Gregorio Corigliano, che affiancherà l’ingegnere-scrittore nella presentazione di quello che è un giallo appassionante ed emozionante, dal ritmo incalzante che, pagina dopo pagina, coinvolge il lettore nel complicato caso che il protagonista è chiamato a risolvere.

Domenico Maio, project manager per una società operante nel campo petrolifero, ha 42 anni, è sposato e ha 2 figli. La sua grande passione per i misteri ed i libri gialli, lo hanno portato a trasformare l’hobby per la scrittura, in un vero e proprio secondo lavoro, che ha prodotto l’opera prima edita da Il Seme bianco. Ne “Il primo caso dell’Ispettore Morandi”, corrono paralleli l’incessante ritmo del giallo e l’omaggio alla terra d’origine, sia nell’ambientazione che nei dialetti e nel mare. È proprio in una cittadina calabrese, assolata dal caldo torrido estivo, che il protagonista Dario Morandi viene trasferito e qui si troverà ad affrontare il suo primo importante incarico: la sparizione di Mirella Aventini. L’ispettore dovrà gestire con disinvoltura una “terra di mezzo”, quella degli intoccabili, dove il confine tra lecito ed illecito è sempre più sottile. Un noir intrigante da leggere tutto d’un fiato, con una serie di enigmi da risolvere, così si presenta il libro d’esordio dell’ingegnere che non si considera uno scrittore, ma che risponde con un occhiolino quando gli viene chiesto cosa ha in serbo, in futuro, per il suo ispettore Morandi.