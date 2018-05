Si è svolto giovedì 3 maggio a Taurianova il Festival della Letteratura e del Diritto presso l’auditorium Macrì-Terranova dell’Istituto “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina. La manifestazione, in realtà, ha costituito il coronamento di un percorso voluto fortemente dal Dirigente scolastico, Ing. Pietro Paolo Meduri, e promosso dall’Associazione “La Banda degli Onesti Onlus” rappresentata dal magistrato Antonio Salvati.

Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi del triennio di Taurianova e di Oppido nei diversi indirizzi che esprimono la ricca realtà formativa della scuola. Gli studenti hanno partecipato con grande interesse ed entusiasmo agli incontri propedeutici coordinati dalla referente della scuola, prof.ssa Mariella Laganà che, con la consueta attenzione, ne ha guidato le varie fasi. Significativa è stata la tematica scelta per l’anno in corso che riguardava, nel rapporto tra letteratura e diritto, le forme della follia, variamente declinate nelle voci della guerra, del bullismo, della violenza sulle donne e di tutti quegli aspetti che, in modo diverso, esprimono le drammatiche ed estreme situazioni determinate dall’uomo.

Ad occuparsi del progetto, per il secondo anno consecutivo, è stata l’avv. Marica Guerrisi, che ha sapientemente raccordato le varie componenti per la realizzazione della manifestazione finale nella quale si sono impegnati diversi docenti della scuola e gli studenti coinvolti nell’interpretazione, attraverso brani e musiche, di passi legati alla tematica centrale. Quest’ultima ha trovato un concreto riscontro negli appassionanti interventi del Prof. Gabriele Della Morte dell’Università Cattolica di Milano, che si è soffermato sul carteggio “Perché la guerra?” tra Einstein e Freud, e dell’avvocato Nino Guerrisi che ha proposto l’analisi del caso Franti dal libro “Cuore”. La manifestazione è stata introdotta dai saluti dello stesso dirigente scolastico, di Filippo Andreacchio, Presidente della Consulta delle Associazioni di Taurianova, e dell’assessore Raffaella Ferraro che, in attesa dell’arrivo del sindaco Fabio Scionti, giunto nella fase conclusiva per impegni istituzionali, ha espresso un parere decisamente positivo sulla manifestazione.