Il Comune di Tortora modello di buona amministrazione della cosa pubblica. «Da seguire ed imitare». Lo dice il consigliere regionale Gianluca Gallo, commentando l’attribuzione al centro tirrenico di una delle nove bandiere blu assegnate dalla Fee alla Calabria (le altre sono andate a Praia a Mare, Trebisacce, Ciro’ Marina, Melissa, Roccella Jonica, Soverato, Roseto Capo Spulico e Sellia Marina). «Per la prima volta – ricorda l’esponente della Cdl – Tortora si vede conferire questo prestigioso riconoscimento, a certificazione del pregio del suo ecosistema marino e dei risultati raggiunti nel campo della tutela ambientale grazie alle misure messe in atto dall’amministrazione comunale».

Aggiunge Gallo: «Al sindaco Pasquale Lamboglia ed alla sua giunta credo debba andare un sincero plauso per le misure attuate, in particolare sul versante della raccolta differenziata dei rifiuti e, più in generale, della difesa dell’ambiente, non solo e non tanto per gli obiettivi conseguiti sul piano dell’efficienza dei servizi, ma per il cambiamento culturale portato avanti con la condivisione ed il sostegno determinante della cittadinanza intera, a dimostrazione che anche in Calabria è possibile portare avanti buone pratiche di governo partecipato». Conclude Gallo: «Il successo ottenuto dovrà essere ora coltivato e mantenuto nel tempo. Una sfida ardua, ma non impossibile per una comunità che ha già testimoniato di essere punto di riferimento della Calabria che cresce camminando sulle proprie gambe, puntando sulle proprie risorse e intelligenze. Insomma, un modello da prendere a esempio».