Venerdì 11 maggio 2018 si svolgerà presso la Sala Mancini della Camera di Commercio di Cosenza il seminario aperto a tutte le imprese, ai dipendenti della Camera di Commercio e delle Pubbliche Amministrazioni e a tutti gli operatori interessati alla Green Economy che mira a indagare sulle criticità e sulle nuove opportunità per le imprese apportate dal nuovo Codice degli appalti (d.lgs 50/2016 e s.m.i.) e dall’introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare di appalto.

L’obiettivo è quello di stimolare un confronto fra i soggetti interessati, pubblici e privati, per fare il punto sulla situazione, analizzare le opportunità ma anche le criticità, individuare le possibili soluzioni per rafforzare l’applicazione del Green Public Procurement nel nostro Paese.

Il tema del Green Public Procurement (GPP) è entrato ormai da diversi anni nell’agenda del settore pubblico privato e grazie a interventi legislativi a livello nazionale e comunitario è divenuto un elemento di rilievo nelle scelte d’acquisto delle amministrazioni pubbliche favorendo la transizione verso un’economia sostenibile e competitiva, capace di qualificare e, quindi, razionalizzare gli acquisti della PA.

L’evento è organizzato da ALESSCO – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Cosenza coordinatrice del progetto GREENS in collaborazione con la Regione Calabria partners di progetto e la Provincia di Cosenza ed è patrocinato dalla Camera di Commercio di Cosenza.

L’appuntamento è venerdì 11 maggio dalle 9 alle 13.30 nella Sala Mancini della Camera di Commercio.

L’evento si svolge nell’ambito del progetto GreenS, dedicato ai più rilevanti/significativi risultati ottenuti dal G.PP.S (Green Public Procurement Supportes) l’Unità di Supporto formata da esperti in Appalti Verdi di ALESSCO. Durante il seminario, verranno presentati anche i risulti di progetto ed in particolare le attività di supporto ed assistenza tecnica offerta dal progetto GreenS alle Pubbliche Amministrazioni ed alle imprese fornite dal G.PP.S all’interno del territorio calabrese.

Al termine della mattinata, ore 12.00 ci sarà una tavola rotonda per discutere insieme alla Pubblica Amministrazione e alle associazioni di categoria delle opportunità del mercato della “Green Economy”.

NOTA SUL PROGETTO GREENS:

Il progetto europeo GreenS è stato finanziato dal Programma “Horizon 2020” per favorire l’attuazione della strategia di specializzazione intelligente (S3) per lo sviluppo di un’economia sostenibile ed inclusiva dell’Unione Europea. L’obiettivo generale del progetto è quello di attivare e potenziare la capacity building delle Pubbliche Amministrazioni negli appalti verdi, attraverso soluzioni innovative di risparmio energetico così riducendo i costi di gestione e le emissioni di CO2. GreenS ha consentito l’istituzione di “Strutture Permanenti”, G.P.P.S. – Green Public Procurement Supporters all’interno delle Agenzie per l’Energia, in cooperazione con la Regione Calabria, per dare sostegno ed assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni sul GPP (Green Public Procurement).