Riceviamo e pubblichiamo:

Premesso che il sottoscritto Domenico Cannatà, libero ed onesto imprenditore agricolo, rappresenta il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino perché democraticamente eletto dagli agricoltori e non perché nominato dal politico di turno. Ancora, non ha mai vissuto di politica, prebende o, peggio, è stato nominato in qualche CDA a scapito dei cittadini e soldi pubblici, ma soprattutto è un uomo libero e non iscritto nel libro paga di nessuno. Meglio libero (agricoltore)… piuttosto che schiavo (con giacca e cravatta) dalla catena d’oro! Tanto premesso, Il Consorzio di Bonifica è un Ente pubblico e contrariamente alle illazioni del sindaco di Varapodio non rappresenta interessi di parte oppure di “indegni usurpatori”, bensì rappresenta interessi collettivi e quelli degli agricoltori della piana di Rosarno principalmente. A dimostrarlo sono i fatti, le opere pubbliche realizzate nel corso degli anni (strade, canali, dighe, forestazione, difesa idraulica, irrigazione e tanto altro) e quelle in cantiere (riconversione irrigua, acqua pubblica ed energia rinnovabile), di conseguenza ogni altra sciocchezza lascia il tempo che trova.

La nuova Amministrazione Consortile (Coldiretti), di concerto con tutti gli attori protagonisti Regione Calabria, Città Metropolitana, Protezione Civile, Prefettura e Sindaci (fatta salva la Repubblica di Varapodio, repetita iuvant), si è contraddistinta per avere programmato, progettato e messo in cantiere imponenti opere pubbliche al servizio del territorio e degli agricoltori. Tali attività, anche in ossequio alla nuova normativa di settore cc.dd. “Piani di Classifica”, sono state espletate dal personale dell’Ente e non da qualche professionista sponsorizzato dal politico di turno oppure dall’amico dell’amico. Tutto questo perseguendo sempre e comunque i principi di efficienza, efficacia ed economicità! Il nostro obiettivo è quello di migliorare le condizioni del territorio, anche perché la nuova Amministrazione Coldiretti è fatta di veri agricoltori che hanno messo a disposizione della propria gente e del proprio territorio onestà, trasparenza e, soprattutto, alta e qualificata competenza. A tal riguardo invitiamo i consorziati, per ogni necessità e per ogni chiarimento legato alle cartelle, di rivolgersi agli uffici del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino e non agli speculatori di turno, in quanto i ruoli consortili sono stati regolarmente e legittimamente emessi dall’Amministrazione.

Per quanto concerne, invece, alcune pronunce della Commissione Tributaria Provinciale inerenti la “class action”, citata dal sindaco e proposta da alcuni consorziati di Varapodio, è bene evidenziare che si riferiscono solo ad alcuni ruoli e non alla legittimità stessa dell’Ente, riconosciuta dalla legge, di emettere i ruoli. A tal riguardo, e contro ogni strumentalizzazione di bassa lega, informiamo tutti i consorziati che L’Ente, contrariamente al passato e in forza della legge, resisterà in giudizio in tutte le sedi competenti, Commissione Tributaria Provinciale in primis. Infine, alla luce di queste nuove dichiarazioni del sindaco di Varapodio, l’Ente si riserva di approfondire, e di demandare nelle sedi opportune, ogni valutazione in ordine alla sussistenza di condotte delittuose del dichiarante.

Per L’Amministrazione Consortile

Il Presidente Domenico Cannatà