Comitati Insieme per Corigliano: “Area giochi Schiavonea nel degrado, i diritti dei bambini prima di tutto!”

“Continuiamo a ricevere quotidianamente da cittadini opportune segnalazioni, corredate da fotografie, afferenti lo stato di degrado ed abbandono nel quale versa l’area giochi adiacente Piazzetta Portofino, nel borgo marinaro di Schiavonea di Corigliano. Una situazione che testimonia la totale incuria ed inefficienza da parte di chi di competenza nei confronti della comunità e, anzitutto, dell’infanzia”.

È quanto affermano i Comitati civici “Insieme per Corigliano”, fondati dal giornalista Fabio Pistoia e sempre più numerosi e presenti sull’intero territorio comunale. Una problematica, questa evidenziata in data odierna, che risuona in tutta la sua gravità alla vigilia della stagione estiva.

“Le foto allegate testimoniano la cattiva, o per meglio dire l’inesistente, manutenzione dell’area giochi collocata nei pressi del lungomare di Schiavonea, di pertinenza del Comune e di fatto impraticabile dalle famiglie che desiderano poter passeggiare liberamente con i rispettivi bambini e far giocare gli stessi all’aria aperta. Sono i genitori – proseguono dai Comitati civici “Insieme per Corigliano” coordinati da Fabio Pistoia – ad evidenziare il deplorevole stato dei luoghi: giochi sporchi e rotti, erbacce, assenza di recinzione che impedisce l’ingresso di vandali, nonché di alcun sistema di videosorveglianza. Quella che doveva essere un’oasi nel verde, a pochi passi dal mare, per i più piccoli della nostra città, si è invece trasformata nell’ennesima dimostrazione dell’indifferenza istituzionale nei confronti degli spazi civici, del decoro urbano e del mondo dell’infanzia. Come Comitati popolari continueremo a tenere alta l’attenzione su questa problematica, proponendo e attuando anche iniziative risolutrici come già accaduto di recente per altre zone del territorio”.