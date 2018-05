Si è tenuto un incontro presso il Comune di Acri, con il Sindaco Pino Capalbo, il Responsabile dell’Area Compartimentale Anas Calabria, Marco Moladori, la Responsabile della Manutenzione Straordinaria Area Compartimentale Anas Calabria, Paola Tripodi e alcuni rappresentanti dell’Associazione #ionoscivolopiu’ per i lavori di prossimo avvio sulla strada statale 660 ‘di Acri’ in provincia di Cosenza. Durante l’incontro, l’Ing. Moladori ha annunciato i lavori che saranno consegnati il prossimo 10 maggio 2018, avranno una durata di 71 giorni e interesseranno 12 km, dal 0,000 al 11,600. Gli interventi, per un investimento complessivo di un milione e duecentomilaeuro, attivati mediante procedura di Accordo Quadro, consisteranno in un rifacimento di piu’ strati della pavimentazione stradale (binder e di usura), al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali , di confort e di sicurezza del piano viabile. L’impresa che eseguirà i lavori è la R.T.I. Tirreno Bitumi srl, COS.IN.CAL. srl, I.C.M.B. sas di Sammarco Francesco & C. con sede ad Amantea (Cosenza)