di Giuseppe Campisi

Anche il senatore pentastellato Giuseppe Fabio Auddino è intervenuto in merito ai disagi che attanagliano l’operatività dell’ospedale spoke di Polistena parlando di «estenuante stillicidio» verso un nosocomio «già minato in passato da tagli e chiusure di reparti». In relazione all’interruzione del servizio di radiologia causato dall’ennesimo un guasto all’apparecchiatura Auddino ha voluto sottolineare «i limiti evidenti delle attrezzature oramai vetuste e il grande carico di lavoro gravante sui sanitari» che potrebbero aggravare una situazione già ritenuta critica per l’utenza ospedaliera in mancanza di tempestivi interventi risolutivi.

Da qui l’appello al dg Giacomo Brancati, a quello sanitario Pasquale Mesiti ed al direttore amministrativo Elisabetta Tripodi a porre rimedio attivandosi per individuare «le soluzioni opportune per accogliere le indicazioni del personale medico» attraverso l’acquisto di «attrezzature nuove, dotando al più presto il reparto di strumentazione di imaging tecnicamente adeguata, affidabile e moderna».

Ma il portavoce del Movimento al Senato ha anche voluto toccare il nervo scoperto della dotazione organica del reparto di Ostetricia, problematica preoccupante che, emersa in tutta la sua evidenza, sta creando non poche criticità alle partorienti: «Non si potrà continuare ancora per molto con l’attuale carenza di personale, cosa che mette a dura prova le gestanti nel periodo più delicato della vita di una donna, rischiando di creare difficoltà alle operazioni preliminari al parto e pericoloso malessere ai neonati» ha ribadito Auddino chiarendo che la sua intenzione a presterà tutta la dovuta attenzione «affinché si realizzi tutto quanto necessario per la soluzione dei problemi, passati e presenti, che da troppo tempo continuano a creare disagi ai cittadini».