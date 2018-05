La Calabria sarà tra i protagonisti del Giro d’Italia quale unica Regione partner ufficiale dell’evento ciclistico nazionale giunto alla sua 101esima edizione. Dopodomani, venerdì 11 maggio, infatti, l’intera tappa attraverserà il territorio calabrese che ospiterà il Giro con la settima tappa da Pizzo Calabro a Praia a Mare. Il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio sarà presente all’arrivo a Praia a Mare, dove si terrà la premiazione del vincitore della tappa, della maglia rosa e dei leader delle varie classifiche. “L’evento della Carovana Rosa – ha dichiarato il Presidente Oliverio – è una formidabile occasione di promozione per le realtà che coinvolge e per far conoscere alcune peculiarità della Calabria multitasking che vanno dalle ricchezze storico – culturali , agli scenari unici per praticare sport estremi di ogni genere fino ai prodotti tipici, Dop ed Ig, famosi e richiesti in tutto il mondo”.

“La Calabria – ha sottolineato Mauro Vegni Direttore del Giro d’Italia – è senza alcun dubbio parte della storia del Giro d’Italia basti pensare che la prima tappa sul territorio risale al 1941 quando Cosenza ospitò l’arrivo di tappa che proveniva da Potenza. Da allora sono state tantissime le frazioni che hanno suggellato questo connubio. La Calabria è una regione che offre un territorio ricco di storia, scenari mozzafiato oltre a percorsi che si adattano perfettamente alle caratteristiche che la nostra corsa cerca. Sono certo che la tappa da Pizzo a Praia a Mare e la ripartenza del giorno successivo saranno ricche di soddisfazioni per tutti, compresi i tifosi che come ogni anno ci seguiranno in migliaia sulle strade della Corsa Rosa”.