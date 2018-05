Un quattordicenne ha svaligiato una tabaccheria, nell’orario di chiusura, nonostante il sistema d’allarme e la presenza di alcuni testimoni: il fatto è accaduto a Catanzaro dove i carabinieri della locale stazione hanno identificato e denunciato il minorenne per furto aggravato. Il furto era stato compiuto in una tabaccheria situata in un centro commerciale del quartiere marinaro ed aveva fruttato un bottino di 1700 euro tra denaro contante e pacchetti di sigarette. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso di verificare la presenza del giovane al momento del furto. Inutile il tentativo di coprirsi durante la fuga per non essere riconosciuto.