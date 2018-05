Sono stati proclamati, per il secondo anno consecutivo, Campioni Nazionali

di Danza Contemporanea Csen i ragazzi dell’Associazione Cinquefrondese ASD

A TIME FOR DANCING Diretta dal Maestro Domenico Napoli, svoltosi il 6

maggio 2018 nella splendida cornice del Teatro 1 di CINECITTÀ WORLD.

Ha letteralmente sbaragliato la concorrenza di oltre 1200 ballerini

provenienti da tutta Italia ottenendo nella Capitale, il Primo posto

assoluto nella categoria Under18 di Danza Contemporanea.

Giudizio decretato da un’attenta giuria di professionisti nel settore della

danza tra cui Ricky Bonavita docente dell’Accademia Nazionale di Danza e

André de la Roche responsabile della nuova scuola del Balletto di Roma.

La coreografia dal titolo “L’essenza del volto” ha portato i giovani

dell’associazione, Michele Valerioti, Francesca Auddino, Natalia Circa,

Noemi Gelardis, Rosaria Calcopietro e Francesca Fidale sul gradino più

alto del podio. Attraverso i loro movimenti fluidi ed armonici hanno voluto

esprimere l’esclusività di ogni essere umano abbandonando le maschere che

la società a volte impone.

Il Maestro Domenico Napoli ancora incredulo per questo secondo

riconoscimento si complimenta con i suoi allievi “per aver dimostrato un

grande senso di crescita, sano, che sia da stimolo per altri giovani e per

le grandi emozioni profuse.”