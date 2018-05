Follia a Corigliano Calabro dove un pregiudicato del posto ha tentato di sfondare le vetrine di un autosalone dopo essersi impossessato di alcune vetture. Successivamente ha fermato un automobilista e si è infilato all’interno della sua macchina. La drammatica situazione è stata risolta solo grazie all’intervento dei Carabinieri che hanno tratto in arresto l’uomo per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento e violenza privata. Il pregiudicato, non contento dei danni arrecati, si è scagliato contro gli uomini dell’Arma, colpendoli a più riprese con calci e pugni. Con molta fatica si è poi riuscito ad immobilizzarlo e farlo visitare dai medici del 118 che hanno accertato come l’uomo fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti.